Sexuelle Belästigung beim Limburger Weinfest

LIMBURG. Zwei Frauen sind am Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr von einem Mann auf dem Neumarkt sexuell belästigt worden. Der Mann, der ebenso wie die Frauen auf dem Weinfest in der Innenstadt unterwegs war, soll den Frauen unter die Röcke gefasst haben, teilt die Polizei mit. Anschließend sei es in der Menge weiterer Besucher zu Handgreiflichkeiten und zu einer Körperverletzung gekommen. Zeugen des Zwischenfalls sowie Beteiligte an der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06431-91400 zu melden.