Sie helfen, wenn es ernst wird

Die Ausbildung sollte jeweils so gestaltet werden, dass der Helfer sie auch in seinem Beruf verwerten konnte. Im Januar 1955 gab der Ortsbeauftragte Leonhard Falkenstein in einer Versammlung im Weinhaus Schultes bekannt, dass für den Ortsverband hinter dem städtischen Bauhof am Marktplatz eine Baracke als Heimstätte errichtet wurde. Fahrzeuge befanden sich in einer angemieteten Halle am Stephanshügel. In Kürze werde in der Nähe des Elektrizitätswerks an der Lahn (nahe des Katzenturms) ein Wasserübungsplatz errichtet.