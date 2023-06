Sie waren in Berlin!

Am nächsten Morgen ging es zum Turnwettkampf in der Sporthalle Schöneberg. Das Team der Marienschule war erst im zweiten Durchgang des Tages an der Reihe, sodass sie vorher noch einem Teil der Konkurrenz bei ihrem Wettkampf zusehen konnten. Im anschließenden Wettkampf, bei dem sie jeweils mit den Gastgeberinnen aus Berlin an einem Gerät eingeteilt waren, zeigten die fünf Turnerinnen Tabea Schmidt, Mia Jeuck, Ida Kaes, Lea Kremer und Hannah Sturm eine tolle Leistung an allen vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Dies wurde am Ende mit dem 7. Platz von 16 teilnehmenden Mannschaften belohnt