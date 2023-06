Sieben Bildstöcke auf dem Friedhof Lindenholzhausen restauriert

Die Reliefs in den Bildstöcken widmen sich von ihren Motiven der Leidensphase von Jesu. Die sieben Bildstöcke zeigen die Motive: "Jesus wird zum Tode verurteilt" (Bildstock 1), "Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern" (Bildstock 2), "Jesus begegnet seiner Mutter" (Bildstock 3), "Veronika reicht Jesus das Schweißtuch" in Verbindung mit "Simon von Cyrene hilft Jeus das Kreuz zu tragen" (Bildstock 4, original von 1713), "Jesus stirbt am Kreuz" (Bildstock 5), "Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt" mit der Andeutung auf die Grablegung (Bildstock 6) und "Auferstehung Jesu" (Bildstock 7). In der vorletzten Station hält Maria nach der Abnahme vom Kreuz ihren Sohn in den Armen, es ist das Sinnbild für Leid und Trauer auch auf dem Friedhof in Lindenholzhausen.