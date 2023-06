Sozialkaufhaus in Limburg nimmt neuen Anlauf

"Mit den erwirtschafteten Erlösen werden wir weiterhin Hilfsprojekte unterstützen", versichert Heinrich Richard und erinnert an die Patenschaft für die Schule "The Swallow" in Gambia. Seit seiner Gründung 1981 durch Antonio Costanzo habe der Verein seinem Auftrag folgend in vielen Ländern der Welt, vorrangig in Katastrophengebieten, mit Hilfstransporten und Geldspenden Not gelindert. Der aus Italien stammende Costanzo hatte den Verein 1981 nach dem schweren Erdbeben in seiner Heimat gegründet und dafür mit einer Handvoll Helfer mehr als 250.000 Mark sowie Sachspenden zusammengetrommelt.