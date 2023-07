Spektakuläre Idee: eine Polizeiwache auf dem Neumarkt in Limburg

Anfang November vergangenen Jahres ging die neue Videoschutzanlage der Polizei in der Innenstadt in Betrieb. Auch neben einem der Kioske auf dem Neumarkt steht seitdem ein Mast mit einer Videokamera. Auf dem Archivfoto sind Vertreter von Polizei und Stadt zu sehen, darunter der Bürgermeister und der Erste Stadtrat. Nun gibt es die Idee, die geplante Umgestaltung der Kioske zu nutzen, um dort eine für alle gut sichtbare Polizeiwache zu schaffen, die donnerstags, freitags und samstags in den Abendstunden besetzt ist. (© Stefan Dickmann)