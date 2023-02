Sperrung nach Gefahrgut-Laster-Unfall auf A3 aufgehoben

Montabaur/Limburg. Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A3 zwischen Montabaur und dem Dreieck Dernbach. Drei Lastwagen waren daran beteiligt, darunter auch ein Gefahrgut-Laster. Aufgrund der aufwendigen Bergung, musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis nach Limburg. Erst in der Nacht wurde die Fahrbahn in Richtung Köln wieder freigegeben. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wurde erst am Mittwochmorgen gegen halb zehn wieder freigegeben.