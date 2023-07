Stadthallenparkhaus in Limburg wird gesperrt

Die Parkgebühren können zukünftig auf verschiedene Weise bezahlt werden: per Kassenautomat in bar, mit EC- oder Kreditkarte sowie mit dem Handy per Park-App (Easypark, Parkster, Paybyphone). Die Parkgebühren werden dann an die übrigen Tarife in den Parkhäusern angeglichen. Somit kostet jede angefangene Stunde ab 1. August 1,50 Euro, die Höchstparkdauer entfällt.