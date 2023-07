Stein auf Mann in Limburg geworfen

LIMBURG. Jugendliche haben am Montagabend in der Kreisstadt einen Mann mit einem Stein beworfen und auch beleidigt. Wie die Polizei erst am Mittwoch berichtete, hatte ein 56-Jähriger die Jugendlichen gegen 18 Uhr angesprochen, weil sich diese unberechtigt auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums in der Blumenröder Straße aufgehalten hatten.