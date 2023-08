Sturzbetrunkener Autofahrer baut Unfälle in Limburg

LIMBURG. Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagnachmittag von der Polizei festgenommen worden, nachdem er in Limburg und Offheim mehrere Unfälle verursacht hatte und einfach weitergefahren war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Zeugen die Beamten gegen 14.30 Uhr verständigt, weil im Bereich Offheimer Weg/In der Schwarzerde einen grauen Ford beobachtet hatten, der in Schlangenlinien unterwegs war und bereits Unfälle verursacht hatte. Den Fahrer konnten die Zeugen den Beamten sogar detailliert beschreiben.