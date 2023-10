Suchaktion beendet: Leiche von Rahel M. in Limburg gefunden

Limburg. Die Suche nach Rahel M. ist abgeschlossen. Bereits am Montag wurde die Leiche der 34-jährigen Frau aus Montabaur in einem Stadtteil von Limburg gefunden. Das berichtet der zuständige Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Der mutmaßliche Mörder ist ein 35 Jahre alter Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Er soll die Frau am 24. oder 25. Dezember vergangenen Jahres zunächst betäubt, dann in eine Tasche gepackt und am Lahnufer abgelegt haben, obwohl er davon habe ausgehen können, dass sie noch lebte, so Mies. Der Vorwurf lautet: Mord und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.