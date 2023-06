Taxifahrer beklagen Warteplatz-Mangel am Limburger Bahnhof

Ein Taxi auf dem Bahnhofsplatz in Limburg. Gibt es hier und in der näheren Umgebung zu wenig Stellflächen für die Fahrer? (© Stefan Dickmann)

In einem Protestbrief an den Bürgermeister fordern die Taxifahrer Lösungen für den Mangel an Warteplätzen. Die Stadt Limburg hat auf die Kritik reagiert.