Telekom startet mit Glasfaserausbau in Limburg

Auftakt für den Glasfaserausbau in der Brückenvorstadt in Limburg an der Kreuzung Weilburger Straße, Westerwaldstraße, Seilerbahn mit (von links) Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD), den Telekom-Vertretern Martin Schulz, Karlheinz Wolf und Thomas Strauch sowie Holger Göbel (Stadt Limburg, Informations- und Kommunikationstechnik) und Christian Seufert von der bauausführenden Firma. (© Stadt Limburg/Johannes Laubach)