Kirstin Toennes-Still bietet an vier Terminen expressive Acrylmalerei an. Mit Freude und Flow werden dabei Einsteigern und auch Fortgeschrittenen unter anderem Kenntnisse über das gezielte Einsetzen von Kontrasten und Farbnuancen und ein Gefühl dafür vermittelt, wann ein Bild "fertig" ist. Los geht's mit "Tiermotive erfrischend anders" am Samstag, 23. September, 11 bis 17 Uhr. Am zweiten Termin, 28. Oktober, geht es um "Perspektive gekonnt einsetzen - in Stadt, Landschaft und Architektur- Hier wird erlernt, den Blick in das Bild hineinzuziehen. Der dritte Teil beschäftigt sich am 25. November mit "Nachtlichtern". Dabei werden Nacht- und Abendstimmungen malerisch in Szene gesetzt. Im "Spiel zwischen Abstraktion und Realismus", Samstag, 16. Dezember, erlernen die Teilnehmenden, wie konkrete und abstrakte Bildelemente gekonnt kombiniert werden. Infos/Anmeldung: ki.toennes@gmx.de