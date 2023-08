Trickdieb leistet Widerstand

LIMBURG. Trickdiebe haben am Freitagnachmittag eine Parfümerie am Neumarkt heimgesucht und einer der Täter auch noch Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Laut Polizeibericht hatten fünf Personen gegen 14.25 Uhr gemeinsam den Laden aufgesucht. Während sich ein Teil der Gruppe an die Beschäftigten wandte, um diese abzulenken, steckte sich eine Person Parfüm in seine Hosentasche. Dies bemerkte aber eine Zeugin und rief die Polizei.