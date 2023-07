Trickdiebin greift in Kasse

LIMBURG. In Limburg hat eine Trickdiebin am Mittwoch Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Die Unbekannte hatte den Verkaufsraum eines Ateliers in der Straße "Rütsche" betreten und dort abgewartet, bis die Verkäuferin in Gesprächen mit Kunden war. Diesen Moment nutze die Frau und nahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließ sie das Atelier und entfernte sich in unbekannte Richtung.