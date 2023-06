Trubel auf, unter und neben der alten Lahnbrücke

Roland Schweizer, der in der Limburger Altstadt ein Atelier betreibt, zeigte an seinem Stand überwiegend Bilder von der Lahnbrücke und Motiven der Domstadt. Teil entstanden sie in Aquarell-, teils in Acrylmalerei. Auch Linolschnitte hatte er im Angebot. "Das ist eine Heidenarbeit und braucht volle Konzentration", erzählte der Künstler. An einem Schnitt in der Größe eines A4-Battes säße er viele Stunden. Eine Herausforderung dabei sei, dass er im Negativ denken muss.