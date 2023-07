Tuner-Treffen in Limburg mit zahlreichen Verstößen

LIMBURG. Auf ein Treffen von Tunern am Samstag in Limburg hat die Polizei mit mehreren Verkehrskontrollen reagiert und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Das Augenmerk habe auf technisch veränderten und getunten Fahrzeugen gelegen, teilten die Beamten am Montag mit. Es wurde aber auch geblitzt.