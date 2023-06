Überfall auf dem WERKStadt-Parkplatz in Limburg

LIMBURG. Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend an den überdachten Parkplätzen der WERKStadt von einem Trio überfallen worden, das ihm mehr als 1000 Euro Bargeld stahl. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der junge Mann am Mittwoch zu Protokoll gegeben, irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr gemeinsam mit einem unbekannten Trio vom Bahnhof in Richtung WERKStadt-Parkplatz gegangen zu sein. Bei den überdachten Parkplätzen sei er plötzlich geschlagen worden und ihm sei das Geld gestohlen worden.