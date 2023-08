Unfall an Staffeler Bahnschranke: Drei Männer verletzt

LIMBURG-STAFFEL. Bei einem Unfall mit zwei Autos am Bahnübergang in Staffel sind am Donnerstagabend drei Männer verletzt worden. Laut Polizeibericht hatte ein 19-Jähriger in einem Mercedes an der geschlossenen Bahnschranke in der Elzer Straße in Fahrtrichtung Limburg gewartet. Als sich die Schranken gegen 22.15 Uhr öffneten, fuhr er los und verlor schon kurz darauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch prallte er mit dem Mercedes in Höhe der Zufahrt eines Supermarkts gegen einen wartenden VW, der von einem 45-Jährigen gesteuert wurde. Dabei wurden beide Fahrer sowie ein 23-jähriger Mitfahrer im Mercedes verletzt. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten und brachte den VW-Fahrer in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei insgesamt auf mehr als 30.000 Euro schätzt.