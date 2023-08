Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Limburg

Der Geschädigte hatte zwischen 14.15 und 15.05 Uhr seinen schwarzen Mercedes B-Klasse auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße abgestellt. Wie die Polizei Limburg mitteilt, ist der flüchtige Unfallverursacher, als er aus der gegenüberliegenden Parklücke rückwärts rausfahren wollte, gegen das Fahrzeug des Geschädigten gestoßen. Dadurch wurde die Stoßstange so stark eingedrückt, dass ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.