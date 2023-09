Verletzte bei Schlägerei in Limburg

LIMBURG. Zwischen drei Männern ist es am Sonntagabend zu einer Schlägerei gekommen. Ein 20-Jähriger traf gegen 21.30 Uhr in der Straße "Am Huttig" auf einen 20 und einen 25 Jahre alten Mann. Es kam zum Streit, bei dem es offenbar auch um das Abholen von jungen Frauen an der Örtlichkeit ging. Ein Pkw wurde beschädigt, und es flogen schnell die Fäuste. Bei der Schlägerei verletzten sich die Kontrahenten gegenseitig, wobei der alleine gekommene 20-Jährige auch ein Schlagwerkzeug in der Hand gehalten haben soll. Zeugen verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifen zum Tatort eilte. Bei der Sachverhaltsaufnahme musste der erstgenannte 20-Jährige vom Rettungsdienst behandelt werden. Da alle Beteiligten deutlich sichtbar verletzt waren, leitete die Polizei Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06431-91400 erbeten.