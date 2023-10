Verletzter schleppt sich in Limburg zur Polizei

LIMBURG. Ein offenbar bei einer Schlägerei schwer verletzter und betrunkener Mann hat sich am frühen Samstagmorgen zur Polizei geschleppt. Wie die Beamten mitteilen, entdeckte eine Streife den 51-Jährigen gegen 3.25 Uhr bei der Rückkehr zur Dienststelle am Gehweg sitzend. Dann bemerkten sie blutende Wunden am Körper und verständigten einen Rettungswagen. Der stark angetrunkene Verletzte konnte kaum Angaben zu seinem Zustand und den Grund dafür machen. Offenbar war er von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Streife konnte den Tatort in der Wohnung des Mannes lokalisieren und anhand der Blut- und Kampfspuren darin verifizieren. Der 51-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter Telefon 06431-91400 um weitere Hinweise.