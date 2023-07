Versuchter Einbruch in Linterer Kirche

LIMBURG-LINTER. In der Nacht zum Donnerstag gab es in Linter einen Einbruchsversuch in ein Kirchengebäude. Eine 43-jährige Frau verständigte am Donnerstag die Polizei, da sie beim Aufschließen der Kirche in der Friedhofstraße Aufbruchspuren an Türen entdeckt hatte. Beamte der Kriminalpolizei nahmen die Spuren in Augenschein. Offensichtlich hatte ein Unbekannter versucht, sich gewaltsam Zugang zu der Kirche zu verschaffen. Der Täter war allerdings an den massiven Türen gescheitert.