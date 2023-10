Viele Attraktionen am Tag der Landwirtschaft in Limburg

Auf dem Gelände des Centers wird aber noch mehr geboten. So darf das beliebte Ponyreiten des Regenbogen-Ponylands auf keinen Fall fehlen. In der Werkstadt wartet die Ausstellung "Welcome to the Jungle of Wiltopia" auf kleine und große Playmobil-Fans. Ein besonderes Highlight ist dabei der begehbare Forschertunnel, in dem man bei spannenden Rätselspielen die vielen tierischen Bewohner unseres Planeten kennenlernen kann.