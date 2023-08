Vier Tage Busverkehr von Limburg in den Westerwald

Die SEV-Haltestellen befinden sich an verschiedenen Stationen in größerem Abstand zu den Bahnsteigen. In Limburg starten alle Busse an der SEV-Haltestelle in der Eisenbahnstraße auf der Südseite des Bahnhofs. Die Hessische Landesbahn (HLB) bittet um Beachtung der Wegeleitungen an den Bahnsteigen und auf www.hlb-online.de.