Volltrunkene in Limburg aus dem Verkehr gezogen

LIMBURG. Zwei stark betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Limburg aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, war zunächst gegen 8.15 Uhr per Notruf gemeldet worden, dass in Hünfelden auf der B 417 ein Sprinter in starken Schlangenlinien in Richtung Limburg unterwegs war. Bei Limburg konnten das Fahrzeug angehalten und der 36-jährige Fahrer kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,2 Promille, weshalb die Beamten den Mann festnahmen. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste der 36-Jährige abgeben. Anschließend durfte er von Arbeitskollegen abgeholt werden.