Von Jazz und Pop geprägt

Extra von Lichfield nach Limburg für die Sommerfeste? Die sechsköpfige Band verbindet den Auftritt in Limburg mit einer kleinen Tour durch Deutschland, wobei es in Lindenholzhausen am Sonntag, 20. August, an der Lindenmühle gleich einen zweiten Auftritt in der Stadt gibt. Dort startet das Gastspiel um 14 Uhr. Bereits am Freitag, 18. August, ist die Band in Traben-Trabach im "Blauen Gewölbe" und zum Schluss am Montag, 21. August, um 20 Uhr im Haus Eifgen in Wermelskirchen.