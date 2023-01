Von Lichtputzern und Pottwalwachs

Lichtputzer waren in Theatern für das "Rampenlicht" zuständig, Am vorderen Bühnenrand brannten Kerzen vor kleinen Spiegeln, die die Szenerie beleuchteten. Oft trugen die Lichtputzer Kostüme, die zum Stück passten, um nicht so sehr zu stören, wenn rußende Dochte beschnitten werden mussten. Quelle: Wikimedia (© )