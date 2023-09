Von Schubert bis Queen

LIMBURG. Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten gastieren am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Rahmen der Meisterkonzerte der Kulturvereinigung Limburg in der Stadthalle. Das bekannte Kammerensemble aus Kattowitz hat Hits aus den 60er-Jahren unter dem Titel "Von Schubert bis Stairway To Heaven" liebevoll und hörenswert arrangiert. Ohrwürmer der Popmusik sowie große klassische Musik wird es auf der Bühne zu hören geben. So beginnt eines der Werke beispielsweise mit Tschaikowskys Streicherserenade, wechselt dann zu "Somebody To Love" von Queen und endet, indem es wieder zu Tschaikowsky zurückkehrt. Ein wahres Cross-over-Projekt, das seinen Namen auch wirklich verdient, so die Veranstalter.