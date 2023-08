Walzer und Arien auf der Orgel in Dietkirchen

Das Konzert begann mit zwei Kompositionen von Anatoly Ljadow (1855 - 1914), der in seinem Klavierwerk an Frédéric Chopin angeknüpft hatte. Für die Umsetzung auf der Orgel hatte Uwe Balser von Ljadow ein Klavierstück in a-Moll und einen kleinen Walzer gewählt.