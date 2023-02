Warum der Dreierbundzug in Limburg am Dienstag bleibt

Endlich wieder Straßenkarneval: Dieses Archivfoto zeigt Teilnehmer des Dreierbundzugs in Limburg vor der Corona-Zwangspause. (© Klaus-Dieter Häring)

Am kommenden Fastnachtsdienstag werden bis zu 25.000 Zuschauer zum Dreierbundzug in der Domstadt erwartet. Der Beschluss, von 2025 an auf den Sonntag auszuweichen, wurde gekippt.