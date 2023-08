Was die Stadt Limburg gegen Angsträume plant

Die drei Corona-Jahre haben dazu geführt, dass es keine Chance gab, dass es besser wird. Das Ordnungsamt war in dieser Zeit fokussiert auf Corona-Kontrollen und Demonstrationen. Wegen der Lockdowns waren weniger Menschen in der Stadt unterwegs und dadurch waren eben bestimmte Gruppen präsenter, die zu einem Unsicherheitsgefühl beitragen.

Welche Rolle spielt die zunehmende Migration?

Kaum war die Pandemie überstanden, kam – erneut – das Flüchtlingsthema auf. Auch das spielt beim subjektiven Sicherheitsgefühl eine Rolle. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, hat sich das subjektive Sicherheitsgefühl in Limburg seit der ersten Erhebung im Jahr 1999 sowohl in den Befragungen 2005 als auch 2010 merklich verbessert. Vor der Befragung 2017 gab es 2015/16 einen enormen Zustrom an Flüchtlingen nach Deutschland und dadurch eine merkliche Verschlechterung des subjektiven Sicherheitsgefühls in Limburg, die offenbar bis heute anhält.