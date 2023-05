Was macht den Menschen böse, Joe Bausch?

Herr Bausch, was darf das Publikum am 31. Mai in der Josef-Kohlmeier-Halle erwarten? Es wird eine sehr unterhaltsame Lesung, begleitet von einem Talk über meine Bücher und Geschichten, die ich selbst erlebt habe und solche, die mir erzählt worden sind. Mein Gesprächspartner auf der Bühne ist der Blutspuren-Moderator Tino Grosche. Wir werden einen Bogen spannen vom ersten über das zweite hin zum dritten Buch. Eine Frage, die mir dabei besonders am Herzen liegt, ist: Was macht den Menschen böse?

Können Sie sich in die Täter hineindenken? Als Schauspieler habe ich ja meine ersten Rollen immer als Verbrecher gespielt. Dr. Roth ist im Grunde meine einzige seröse Rolle. Aber auch die Erfahrung in mehr als 30 Jahren des Umgangs mit Schwerstkriminellen, und das, was ich bei meiner Arbeit als Knast-Arzt erlebt habe, gibt mir einen guten Einblick in die Mentalität von Kriminellen.

2013 erschien „Knast“, 2018 „Gangster Blues“ und 2022 „Maxima Culpa“. Liegt da eine Steigerung drin? Tatsächlich wird es immer heftiger. Bei den ersten beiden Büchern hatte ich noch Rücksicht zu nehmen auf Datenschutz und Schweigepflicht, das spielte dann bei „Maxima Culpa“ keine Rolle mehr. Hier geht es ausnahmslos um schwerste Verbrechen. Ich beschäftigte mich mit der Entwicklung der Menschen, die diese Taten verübt haben und was letztendlich der Auslöser gewesen ist. Dabei ordne ich sie in bestimmte Phänotypen ein. Schon in „Knast“ habe ich mich ja bereits mit der Täter-Typologie befasst. Der Bogen schließt sich, indem ich mir in „Maxima Culpa“ die härtesten Verbrechen aussuche und die Täter aus meiner Perspektive und mit meiner Erfahrung beleuchte.

Geschahen die Verbrechen, über die Sie schreiben, alle in Deutschland? Die meisten Fälle sind aus unserer Region. Aber es gibt auch ein Verbrechen von den Kanalinseln. Auch geht es um das Phänomen von Giftmorden und einen Rückblick auf die Historie dieser Tötungsart, die keineswegs nur eine Domäne der Frauen ist. Ich finde es spannend, dass auch Männer mit Giften gearbeitet haben und hinterfrage die Psyche von Menschen, die hinterhältig mit Gift morden.

Berichten Sie auch über weibliche Verbrecher? Natürlich. Da gibt es Frauen, die alleine morden und solche, die sich mit anderen zusammentun. Gerade bei diesen gemeinschaftlich begangenen Verbrechen ist es hochinteressant, herauszufinden wer ist Haupt- und wer ist Mittäter. Wenn solch ein schweres Verbrechen auffliegt, gibt es am Ende drei oder vier verschiedene Versionen über die Motive und über die Tatbeteiligung. Wenn es nur einen Täter gibt, dann gibt es meist auch nur eine Aussage und vielleicht die Überlegung eines Gerichtsmediziners, der das anders sieht. Bei mehreren Tätern ist es spannend, wie unterschiedlich die Tatbeiträge untereinander gewertet werden.

Wie ist Ihr Blick als Arzt auf die Schwerverbrecher? Ich finde es ganz wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, was den Menschen böse macht, sondern auch, wie es gelingt, solch schwere Straftäter zu erreichen. Man sagt ja, dass nur etwa drei Prozent der soziopathisch Gestörten in unserer Gesellschaft für 90 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Wo kommen die her? Wie kriegt man die mit den Mitteln des Strafvollzugs und der forensischen Psychiatrie wieder in die Spur? Ist da überhaupt eine Behandlung denkbar?

Warum sind die Menschen versessen auf Kriminalgeschichten? Weil am Ende immer alle gut ist. So kann man sich beim Tatort sicher sein, dass der Täter nach 90 Minuten gefasst ist. Noch interessanter sie die True-crime-Geschichten, wie ich sie erzählte. Sie sorgen zwar oftmals für Gänsehaut, doch schließlich schaffen sie ein Gefühl der verlässlichen Ordnung in einer Welt voller Chaos.

Arbeiten Sie bereit an einem vierten Buch? Ja, der Arbeitstitel lauter „Verrücktes Blut“ und es erscheint voraussichtlich Ende 2023. Es wird ein biografisches Sachbuch und führt mich wieder oft zurück in die alte Heimat. Die Geschichte beginnt ja in den 1950er-Jahren dem 800-Seelen-Dorf Ellar. Auch in Hadamar, Limburg und Weilburg spielen viele Erinnerungen. Unterm Strich geht es darum, wie der Bauernbub aus dem Westerwald zu dem kommt, was er später gemacht hat.