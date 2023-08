Westerwaldstraße in Limburg wird zur Baustelle

Der zweite große Abschnitt zur Sanierung der Westerwaldstraße wird sich in Etappen vollziehen. Auftakt ist an der Einmündung der Straße "An der Lahnkampfbahn", von dort aus geht es dann in Richtung B 8. Der Ablauf der Arbeiten wird durch den Kanal geprägt, der von der Westerwaldstraße über die Straße "An der Lahnkampfbahn" führt.