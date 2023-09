Whatsapp-Betrüger ergaunern in Limburg knapp 2500 Euro

LIMBURG. Die Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus Limburg haben Trickbetrüger am Montag schamlos ausgenutzt und die Dame um knapp 2500 Euro gebracht. Der Ablauf des Betrugs glich nach Angaben der Polizei den schon mehrfach in der Vergangenheit bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigte erhielt zunächst von einer fremden Mobilfunknummer eine Nachricht, in der sich das Gegenüber als Tochter ausgab.