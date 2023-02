Wie viele Flüchtlinge verträgt Limburg?

Wie viele Flüchtlinge befinden sich derzeit in Limburg? Der Landkreis hat in eigenen Einrichtungen in Limburg derzeit 330 Flüchtlinge untergebracht, dazu kommen 440 freie Plätze. Wir wissen durch eine Statistik des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, dass rund 300 Flüchtlinge aus der Ukraine in Limburg privat untergebracht sind. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Stadt selbst kann 106 Flüchtlingen eine Unterkunft anbieten, in zwei Mehrfamilienhäusern sowie zwei Containeranlagen; aktuell sind es 26 Flüchtlinge, die dort einen Platz in Anspruch nehmen.

Sie haben im Ausschuss erklärt, Sie seien dem Landkreis sehr dankbar dafür, dass er anerkannte Flüchtlinge weiterhin in seinen Gemeinschaftsunterkünften unterbringt. Warum? Flüchtlinge, die anerkannt worden sind, müssen sich eigentlich eine eigene Wohnung suchen. Das Problem ist, dass es keine freien Wohnungen gibt, auch in Limburg nicht. Weil der Landkreis diese Menschen weiterhin in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen lässt, immerhin ein Anteil von 40 Prozent, hilft er uns sehr, denn ansonsten wären sie obdachlos, und wir müssten ihnen eine Unterkunft anbieten. Dazu sind wir als Kommune verpflichtet. Wenn wir kein freies Bett mehr haben, müssen wir sie notfalls in ein Hotel einquartieren. Insgesamt empfinde ich das Vorgehen unseres Landkreises sehr gut.