"Wild im Wald" mitten in der Stadt

Das Ehepaar Titus und Edith Wenz aus Limburg und deren Freundin Janina Wanja aus Offheim wollten "eigentlich nur mal gemütlich Kaffee trinken gehen. Wir waren dann aber super positiv überrascht, als wir auf dem Bischofsplatz Nicole Kopp zuhören konnten", so die drei unisono. "Sie hat so eine wunderbare Stimme", freute sich Edith Wenz und ihre Freundin Janina Wanja fügte an: "Und eine ganz beeindruckende Ausstrahlung." Titus Wenz, ehemaliger Domsingknabe, zeigte sich ebenfalls von der Künstlerin begeistert: "Sie hat wirklich jeden Ton getroffen. Es war ein Vergnügen, ihr zuzuhören." Besonders gut gefallen hatten ihm die von "Wild im Wald" vorgetragenen Songs von Barclay James Harvest und von Simon and Garfunkel. Wenz war so begeistert von dem Festival, dass der Sänger-Songschreiber und Gitarrist nächstes Jahr auch in Limburg auftreten möchte. Auftrittserfahrung als Straßenmusiker hat er unter anderem schon durch einen jahrelangen Aufenthalt in Heidelberg und auch in Limburg gesammelt.