Wird junge Limburgerin Deutschlands beste Vorleserin?

Der Garten ist ein wunderbarer Platz zum Lesen – am Mittwoch liest Charlotte Theuke aber in Berlin. (© Anette in Concas)

Tilemannschülerin Charlotte Theuke nimmt am Mittwoch am Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs in Berlin teil. Am knappsten war es bei den Vorentscheiden in ihrer eigenen Klasse.