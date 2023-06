Wo Kinder alles über Fledermäuse erfahren

Eingeladen sind alle Kinder von acht bis zwölf Jahre, egal, auf welche Schule sie gehen. Die Anmeldung der Kinder kann noch bis donnerstags vor der Veranstaltung beim Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg unter Telefon 06431-296118 oder per E-Mail an jbw@limburg-weilburg.de erfolgen. Insgesamt bietet die "WissensWerkstatt" für Kinder in jedem Schuljahr ("Semester") sechs Vorlesungen an. Nach dem Besuch von jeweils sechs Veranstaltungen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein "Diplom", ein T-Shirt von Claudius Clever und die eine oder andere Überraschung wartet auch noch. Der Eintritt zu den "Vorlesungen" ist jeweils frei.