Wohnen an der Lahn, Urlaub machen an der Lahn in Limburg

Das Ehepaar Thomas und Tina Muth aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sitzt mit Enkeltochter Lucina und dem Familienhund auf einer Ruhebank an der Lahn auf dem Campingplatz in Limburg. Seit rund zehn Jahren übernachten die Muths regelmäßig auf dem Gelände in einem Wohnwagen und genießen die Nähe zur Altstadt und zum Freibad.