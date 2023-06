Zeugen für Keilerei in Limburg gesucht

LIMBURG. Zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Erwachsenen sowie einer Gruppe von Jugendlichen kam es am Mittwoch kurz vor 21 Uhr auf dem Bischofsplatz in Limburg. Nur durch ein sofortiges Einschreiten einer alarmierten Streife und einer Trennung der Parteien konnten körperliche Übergriffe verhindert werden, so die Beamten.