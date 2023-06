Zirkus setzt sich neu in Szene

Die kolumbianische Truppe "Robles" geht aufs Ganze. Ohne zusätzliche Sicherung überqueren die Mitglieder das dünne Drahtseil in zehn Metern Höhe. Überspringen, Zwei-Mann-Hoch, Fahrradfahren - und dann überqueren alle sieben Mitglieder der Truppe auch noch gleichzeitig das Seil. Die "Chic Unique Magic Show" von "Jidinis & the Magic Company": Seit mehr als 20 Jahren ist der französische Illusionist Jidinis mit seinen Show-Girls auf der ganzen Welt unterwegs. Laura Urunova macht sich den kaum zu bändigenden Lerntrieb ihrer gefiederten Freunde, vor allem Papageien, zunutze. Der Verzweiflung einen Namen, dem Scheitern eine Chance - Clown-Comedy-Star César Dias gehört seit vielen Jahren zur Top-Besetzung unzähliger Varieté- und Zirkusproduktionen. Auch alle weiteren Künstler, Artisten, Clowns und Akrobaten des Ensembles sind in der Zirkusszene bekannte und beliebte Gesichter - allesamt preisgekrönt auf vielen hochkarätigen Zirkusfestivals rund um den Globus. Mit 100 Mitarbeitern und mehr als 200 Fahrzeugen ist der Zirkus von März bis November 2023 bundesweit auf Tournee.