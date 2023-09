Zwei Mädchen attackieren in Limburg Polizistin in Zivil

Zwei Mädchen sind in der Limburger Bahnhofstraße auf eine junge Polizistin in Zivil losgegangen, als diese grade einen Streit schlicht wollte. Unser Foto ist ein Symbolbild.

Eine 20-Jährige hat in Limburg einen Streit zwischen mehreren Mädchen schlichten wollen. Zwei aus der Gruppe im Alter von zwölf und 13 Jahren griffen die Polizistin in Zivil an.