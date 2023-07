Zwei Männer der ersten Stunde im Offheimer Hallenbadverein

Ohne das Engagement der beiden Männer würde es das Hallenbad in Offheim nicht mehr geben, davon zeigte sich der Bürgermeister in seiner Laudatio überzeugt. Die Stadtverordnetenversammlung hatte aufgrund finanzieller Schwierigkeiten die Schließung des Bades zum 31. Dezember 2003 beschlossen, ebenso die Schließung des Bades in Linter, die auch vollzogen wurde. Weimer und Westerfeld waren damals eifrige Nutzer des Bades und beide auch in unterschiedlichen DLRG-Ortsgruppen aktiv. "Als wir von dem Gerücht hörten, dass das Bad geschlossen wird, haben wir sofort einen Termin im Rathaus ausgemacht", erinnert sich Westerfeld. Das Gespräch fand dann erst nach der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung statt, das Aus war beschlossen. Dennoch gab es von dem damaligen Bürgermeister Martin Richard (CDU) das Signal, sich in Buseck bei Gießen ein Modell anzuschauen, wie ein Bad mit einem Trägerverein am Laufen gehalten werden kann.