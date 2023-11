Abschied nach 35 Jahren: Dekan Ulrich Reichard im Ruhestand

. Am Samstag hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer, Dekan Ulrich Reichard in den Ruhestand entlassen. Der Dankgottesdienst fand in der Schlosskirche in Löhnberg statt. Das Bibelwort seiner Ordination "Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder" stand auch als Motto über diesem Gottesdienst. Musikalisch begleitete Dekanatskantorin Doris Hagel den Gottesdienst an der Orgel. Zum Abschluss überraschte die Familie von Ulrich Reichard mit dem irischen Segenslied "Möge die Straße uns zusammenführen". Das Foto zeigt (v.l.) den stellvertretenden Dekan Achim Schaad, Sabine Bertram-Schäfer, Ulrich Reichard und Vorsitzenden des Synodalvorstandes Christian Harms. Foto: Clemens von Dressler