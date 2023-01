Anke Schütz dokumentiert Löhnberger Münzschatz

Aus Sicherheitsgründen seien die Münzen nur eingeschränkt zu den Öffnungszeiten der Kreissparkasse in Löhnberg zu besichtigen. Mit den nun entstehenden Fotos werde der "einmalige Münzschatz" als besonderes Kulturgut dokumentiert. "Es ist ein spannender Auftrag, so was fotografiere ich nicht jeden Tag", so Anke Schütz. Normalerweise fotografiert Anke Schütz Menschen - und dies in jeglicher Form vom Passbild über das Bewerbungsfoto bis hin zur Portraitfotografie. Auch Deko- und Foodstrecken für Zeitschriften hat sie bereits in ihrer langen Zeit in Hamburg, wo sie die Meisterprüfung absolvierte, angefertigt.