Auf Kinder kommt eine Menge Spaß zu. Die Gemeinde stellt das Ferienprogramm vor.

LÖHNBERG. Löhnberg (red). Die Gemeinde Löhnberg bietet in Zusammenarbeit mit Vereinen und Engagierten ein vielfältiges Programm für die Ferienspiele an. Im bunten Programm gibt es Töpfern, Schießen für Kids, einen Tag rund um das Tier auf der Reitanlage Löhnberger Hütte, Schnuppern in Pickleball und Tennis, drei Tage im Jugendwaldheim oder Spaß mit der Feuerwehr an. Auf Lesebegeisterte wartet eine Lesenacht sowie ein Tag rund um Harry Potter. Und wer Interesse an Kräutern hat oder am Bauen von Insektenhotels, wird ebenfalls im Programm fündig. Anmeldeformulare sowie das Programmheft können ab Montag, 12. Juni, im Internet auf www.gemeinde-loehnberg.de (unter Formulare/Downloads) heruntergeladen werden. Anmeldeschluss ist Freitag, 23. Juni. Gebühren werden im Vorfeld überwiesen. Nur, wer die Gebühren überwiesen hat, darf an den Ferienspielen teilnehmen.Anmeldungen sowie Fragen rund um die Ferienspiele beantwortet Antje Linet unter Telefon 06471-986622 oder per E-Mail an a.linet@loehnberg.de.