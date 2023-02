B49 in Richtung Limburg gesperrt

Da für diese planmäßigen Arbeiten ein Brückenuntersichtgerät auf der Taubensteinbrücke zum Einsatz kommt, muss die B49 währenddessen zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Garbenheim und Wetzlar-Mitte in Fahrtrichtung Limburg gesperrt werden. Diese Sperrung gilt von Samstagmorgen, 25. Februar, etwa 7 Uhr, bis Sonntagabend, 26. Februar, etwa 22 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg ab der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim über die Landesstraße 3020 (Garbenheimer Straße), die Wolfgang-Kühle-Straße und Am Forum bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte umgeleitet und kann von dort wieder auf die B49 in Richtung Limburg auffahren.