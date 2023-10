Betrüger versucht es in Löhnberger Apotheke

Die Beamten warnen aber auch vor ähnlichen Versuchen: "Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht." Die Täter nutzten oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. "Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen", so die Polizei, die als besonders wichtig hinzufügt: "Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren."